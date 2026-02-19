L’Inter ha subito una pesante sconfitta contro il Bodo Glimt, con un risultato di 3-1, a causa di una prestazione deludente in trasferta. Questa terza trasferta consecutiva termina con una sconfitta netta, evidenziando le difficoltà della squadra in questa fase. Il Bodo ha mostrato una buona organizzazione e ha sfruttato al massimo le occasioni. Per passare il turno, l’Inter dovrà conquistare una vittoria convincente in casa, ma la strada si presenta difficile. Ora, la qualificazione si decide nel ritorno.

Terza trasferta e terzo cappotto, anche l’Inter perde l’andata dello spareggio di Champions. Lo perde male (3-1), perché le sue colpe enfatizzano i meriti del Bodo Glimt, che non andava sottovalutato e certamente non lo è stato, anche se i tanti (troppi?) cambi di Chivu consentirebbero di dire il contrario. Il Bodo ha vinto perché ha giocato meglio, ha segnato quando serviva mentre l’Inter ha centrato due pali, ha sfruttato al massimo ciò che l’avversario le ha lasciato: poco nel primo tempo (il gol del primo vantaggio è una conquista e non un regalo), molto di più nella ripresa, fra uscite dal basso approssimative (Bastoni, Carlo Augusto) e larghe falle difensive (quando Chivu spiegherà perché per lui Acerbi è meglio di De Vrijj sarà sempre troppo tardi). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Inter, doccia gelata. Il Bodo ne fa tre. E ora per il ritorno servirà un’impresa

