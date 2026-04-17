Blitz sul litorale nuovo mandato d' arresto europeo | Anche una rapina da 900mila euro

I carabinieri hanno condotto un'operazione sul litorale e hanno emesso un nuovo mandato d'arresto europeo nei confronti di un latitante. L'indagine riguarda anche una rapina dal valore di circa 900mila euro. La ricerca del sospetto si è concentrata nel territorio del Comacchiese, e le forze dell'ordine hanno ricevuto supporto dal servizio di cooperazione internazionale di polizia del Ministero dell’Interno.

Prosegue l’indagine dei carabinieri sulla vicenda del latitante scovato nel Comacchiese. I militari dell’Arma della Compagnia lagunare, grazie al flusso informativo del servizio per la cooperazione internazionale di polizia (Direzione centrale della polizia criminale) del Ministero dell’Interno.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Mandato d’arresto europeo: latitante scoperto e arrestato nel ferrareseL'attività di monitoraggio dei carabinieri portuensi ha permesso di rintracciare il ricercato all'interno di un'abitazione situata nel Comune di... Microcredito sociale, nuovo avviso pubblico da 900mila euroÈ stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia un avviso pubblico destinato al finanziamento di progetti di microcredito sociale,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Ostia, nuovi sigilli al Capanno. La proprietà: Restiamo aperti. È tutto un equivoco; Ostia, nuovi sigilli al Capanno: blitz di vigili e finanza. I gestori: Solo un malinteso, restiamo aperti; Ostia, blitz nello stabilimento dei vip: sequestrate 200 cabine al V-lounge; Mafia, i risultati dei Governi in 15 anni: da arresto superlatitanti con Berlusconi al colpo al clan Senese di Meloni. Passando per l’operazione Stige di Conte e l’affaire Petrolmafie di Draghi. DATI, INFOGRAFICA E VIDEO. Ostia, nuovi sigilli al Capanno. La proprietà: Restiamo aperti. È tutto un equivocoNuovo blitz in uno degli stabilimenti di Ostia. Dopo i sigilli alle cabine del V-Lounge ecco un nuovo sequestro, questa volta al Capanno. La guardia di finanza e la polizia locale hanno apposto i nast ... romatoday.it Operazione natura, blitz in spiaggia. I volontari sul litorale di Lerici rimuovono plastica e polistiroloSi è concluso il percorso di monitoraggio costiero promosso dal programma di ricerca e Citizen Science di Percorsi nel Blu dell’ISA 2 della Spezia–Porto Venere e dalla Commissione Oceanografica ... lanazione.it Il sindaco condannò il blitz di Gioventù nazionale all’interno del palazzo comunale nel Giorno del ricordo - facebook.com facebook Castel Volturno, blitz ai "Laghetti": 19 lavoratori in nero in un beach club x.com