Talmassons-Trento 3-1 | le Pink Panthers mantengono l' imbattibilità in Pool Promozione

Il match tra Talmassons e Trento si è concluso con un risultato di 3-1, confermando l’imbattibilità delle Pink Panthers nel girone. La causa principale della vittoria è stata la forte prestazione della squadra di casa, che ha sfruttato al massimo il supporto del pubblico locale. Talmassons ha mostrato un gioco aggressivo e preciso, mettendo sotto pressione gli avversari fin dall’inizio. La partita si è decisa nel quarto set, quando le Pink Panthers hanno preso il comando e non hanno più ceduto.

In una giornata cruciale della Pool Promozione, una vittoria di misura ha rilanciato CDA Volley Talmassons FVG tra le pretendenti, grazie a una prestazione collettiva solida e a momenti decisivi di tenuta mentale. L'incontro contro Itas Trentino ha visto una progressione equilibrata, che ha trovato nel secondo set la svolta e si è chiusa con un inequivocabile 3-1 finale, confermando la continuità della formazione friulana in stagione. All'esordio è prevalsa una fase di punteggi ravvicinati, con azioni offensive rapide alternate a errori nei contatti a rete. Frosini ha mostrato un recupero completo dall'infortunio al ginocchio, diventando tra le più temibili in attacco.