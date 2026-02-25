Dl Ucraina via libera definitivo al Senato con voto di fiducia | è legge

L'aula del Senato ha confermato la fiducia posta dal governo sul decreto Ucraina, approvando il testo per la conversione definitiva in legge. A favore 106 parlamentari, 57 contrari e due si sono astenuti. Al Senato il voto con la fiducia è unico e di conseguenza hanno votato "no" tutte le opposizioni (Pd, M5s, Avs, Italia viva e Azione). Compreso il gruppo di Carlo Calenda, storicamente pro Kiev, i Democratici e i renziani che hanno sempre approvato il sostegno, anche militare, all'Ucraina (tranne nei casi di voto di fiducia). "Siamo stati costretti dalla fiducia", è stato il coro unanime sentito in Aula e accusando la maggioranza di aver blindato il testo "per coprire le vostre differenze e difficoltà", ha detto Alessandro Alfieri del Pd. Il decreto proroga fino al 31 dicembre 2026 l'autorizzazione a cedere alle autorità ucraine mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, "con priorità per quelli logistici, sanitari a uso civile" e di protezione dagli attacchi aerei e missilistici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Dl Ucraina, governo chiede voto di fiducia in SenatoIl governo ha deciso di chiedere la fiducia al Senato sul dl Ucraina, perché il testo scade il 10 marzo e deve essere approvato rapidamente.

Dl Ucraina: Marattin, 'al Senato un solo voto, che faranno Vannacci e i suoi?'Domani al Senato si aspetta una sola scheda di voto sulla fiducia al governo.

Dl Ucraina, governo pone la fiducia: oggi il voto in SenatoIl testo, dopo il primo via libera della Camera, è ora all'esame di Palazzo Madama. Il voto è sul testo senza emendamenti né articoli aggiuntivi ... tg24.sky.it

Ucraina: via libera in commissione al Dl aiuti, prossima settimana in aulaRoma, 4 feb (Adnkronos) - Via libera delle commissioni riunite Difesa ed Esteri della Camera al Dl per la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative ... notizie.it

Quattro anni fa iniziava la guerra in #Ucraina. Quattro anni di dolore e distruzione nel cuore dell’Europa. In Abruzzo la bandiera ucraina sventola libera. Siamo dalla parte del diritto internazionale, della pace. Oggi il nostro pensiero è per il popolo ucraino. x.com

