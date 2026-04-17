Dl Sicurezza la protesta delle opposizioni al Senato

Al Senato, l’approvazione del disegno di legge di conversione del decreto Sicurezza è avvenuta con 96 voti favorevoli e 46 contrari. L’Assemblea ha concluso l’iter legislativo, portando così all’approvazione definitiva del testo. La decisione ha suscitato reazioni tra le opposizioni, che hanno manifestato il loro dissenso durante la seduta. La discussione ha coinvolto diversi senatori, che hanno espresso posizioni contrastanti sul contenuto del decreto.

Con 96 voti favorevoli e 46 contrari, l’Assemblea del Senato ha approvato il ddl di conversione del decreto Sicurezza. Un provvedimento fortemente contestato dalle opposizioni: tante le proteste in Aula durante la discussione. I senatori di Avs, Pd e Movimento 5 Stelle hanno mostrato cartelli con su scritto “Governo Meloni: zero risorse, zero sicurezza”. Milano, piazze contro la remigrazione: "Io nata in Italia e figlia di migranti, dove mi vogliono mandare?" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dl Sicurezza, la protesta delle opposizioni al Senato Dl sicurezza, approvato in Senato. Frizioni nella maggioranza, la protesta delle opposizioni Notizie correlate Dl Sicurezza, via libera al Senato con 96 sì: cartelli e proteste dalle opposizioniNovantasei voti favorevoli e 46 contrari: l'Aula del Senato ha dato il via libera al ddl di conversione in legge del dl Sicurezza. Ok definitivo del Senato al decreto Ucraina con la fiducia: la protesta delle opposizioniA Palazzo Madama il voto è unico e dunque si sono espresse per il “no”: «Siamo stati costretti, la maggioranza ha blindato il testo per coprire le... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: DL Sicurezza: piazze in mobilitazione in tutta Italia; Primi effetti del decreto sicurezza: 4 sindacalisti rischiano sanzioni fino a 10mila euro per protesta senza preavviso; Dl Sicurezza, il Governo allenta la norma sui coltelli: ecco quali si potranno portare con giustificato motivo; Il Csm boccia il decreto sicurezza: troppi rischi per libertà personali e diritto di manifestare. Dl Sicurezza, la protesta delle opposizioni al SenatoCon 96 voti favorevoli e 46 contrari, l'Assemblea del Senato ha approvato il ddl di conversione del decreto Sicurezza. Un provvedimento fortemente contestato ... lapresse.it Decreto sicurezza: la maggioranza approva, la protesta delle opposizioni al SenatoCon 96 voti favorevoli e 46 contrari, l'Assemblea del Senato ha approvato il dl di conversione del decreto Sicurezza. Un provvedimento fortemente contestato dalle opposizioni: tante le proteste in Aul ... repubblica.it Metroman. Adele · Skyfall. Banca Del VOMERO Napoli Le cassette di sicurezza aperte e completamente ripulite …bottino non è’ stimabile rapinatori ancora in fuga facebook Decreto sicurezza, ok dal Senato alle norme su coltelli, stupefacenti e manifestazioni: tutte le novità x.com