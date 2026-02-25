Ok definitivo del Senato al decreto Ucraina con la fiducia | la protesta delle opposizioni

A Palazzo Madama il voto è unico e dunque si sono espresse per il “no”: «Siamo stati costretti, la maggioranza ha blindato il testo per coprire le sue difficoltà». L’aula del Senato ha confermato la fiducia posta dal governo sul decreto Ucraina, approvando il testo per la conversione definitiva in legge. A favore si sono espressi 106 senatori. Sono stati 57 quelli contrari, due gli astenuti. Visto che a Palazzo Madama il voto con la fiducia è unico, l’opposizione ha votato ‘no’ in blocco nonostante il sostegno – anche militare – da sempre accordato all’Ucraina da Pd, Italia Viva e Azione: «Siamo stati costretti dalla fiducia. La maggioranza ha blindato il testo per coprire le loro differenze e difficoltà», ha detto il senatore dem Alessandro Alfieri. © TAGFIN S.r.l. – Sede Legale: Via dell’Annunciata, 7 20121 Milano (MI) . 🔗 Leggi su Lettera43.it

