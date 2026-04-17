Inizia la fase finale dei lavori sul dl Sicurezza in Senato, con le dichiarazioni di voto e la discussione conclusiva sul provvedimento. Dopo settimane di esame, i senatori stanno esprimendo le loro opinioni prima di arrivare al voto finale. La discussione si svolge in un clima di attenzione, con i parlamentari che intervengono per presentare le proprie posizioni sulla proposta legislativa.

Sono ripresi in Senato i lavori sul cosiddetto dl Sicurezza. Sono inziate le dichiarazioni di voto, poi è previsto il voto finale sul ddl di conversione del decreto che reca “disposizioni urgenti in materia di Sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell’interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale”. Renzi: “Solo spot social, simbolo incantesimo svanito “. Il dl Sicurezza “è una legge che si pone un obiettivo e ne raggiunge un altro, è peggio di una legge truffa”.Così il leader di Iv Matteo Renzi durante le dichiarazioni di voto finale al Senato.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Dl Sicurezza, in Senato dichiarazioni e voto finale sul provvedimento

Senato Italiano - 368ª seduta, conversione del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 - (10-12-2025)

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