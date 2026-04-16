Al Senato si avvicina la conclusione dell’esame sul decreto sicurezza, con un dibattito acceso tra maggioranza e opposizioni. La discussione si concentra su emendamenti proposti da entrambe le parti, mentre si intensificano le misure contro lo spaccio di droga, prevedendo l’arresto obbligatorio per chi viene sorpreso a spacciare. La maggioranza spinge per approvare rapidamente il testo, mentre le opposizioni si oppongono con barricate e proposte di modifica.

Rush finale per il decreto sicurezza al Senato senza il voto di fiducia, con una trentina di emendamenti della maggioranza e un migliaio delle opposizioni. Il provvedimento, che prevede misure di contrasto al fenomeno dei maranza, stretta sulle manifestazioni e la tutela penale degli agenti, arriverà alla Camera il 21 aprile per essere convertito in legge entro il 25. Tra gli emendamenti più significativi approvati quello sullo spaccio da strada proposto da Fratelli d’Italia. che introduce una stretta seria agli spacciatori. In sostanza il piccolo spaccio non occasionale non sarà più considerato un reato di “lieve entità”. Una novità che ha scatenato le ire delle opposizioni che gridano allo scandalo.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Dl sicurezza, rush finale al Senato. Stretta sullo spaccio: pusher in galera. E la sinistra fa le barricate

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