Inizia in Senato la discussione finale sul dl Sicurezza, con le dichiarazioni di voto dei senatori. Dopo un'udienza durata diverse ore, i parlamentari esprimono le proprie posizioni sul provvedimento. La seduta si concentra sulla valutazione finale del testo, con interventi di vari rappresentanti politici. Segue il voto che determinerà l’approvazione o meno della legge, in un clima di confronto tra le diverse forze politiche.

Sono ripresi in Senato i lavori sul cosiddetto dl Sicurezza. Sono inziate le dichiarazioni di voto, poi è previsto il voto finale sul ddl di conversione del decreto che reca “disposizioni urgenti in materia di Sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell’interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale”. Renzi: “Solo spot social, simbolo incantesimo svanito “. Il dl Sicurezza “è una legge che si pone un obiettivo e ne raggiunge un altro, è peggio di una legge truffa”.Così il leader di Iv Matteo Renzi durante le dichiarazioni di voto finale al Senato.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Dl Sicurezza, in Senato dichiarazioni e voto finale sul provvedimento. Renzi: “Solo uno spot social”

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