Domani al Senato si aspetta una sola scheda di voto sulla fiducia al governo. Marattin critica chi, come Vannacci e altri, potrebbe tentare di fare manovre diverse, ma spiega che loro possono votare Sì o No solo alla Camera. Al Senato, invece, le cose sono più chiare: un solo voto, senza spazio a manovre alternative.

Roma, 11 feb. (Adnkronos) - "Il giochino di votare Sì alla fiducia e No al provvedimento (per non essere buttati fuori dalla maggioranza, visto che formalmente confermano la fiducia al governo) Vannacci e i suoi lo possono fare solo alla Camera". Lo scrive Luigi Marattin sui social. "Dove, vigente un regolamento medioevale che nessuno sembra voler cambiare, le votazioni su un provvedimento su cui il Governo mette la fiducia sono due, e distinte. Ma al Senato, tra pochi giorni, il regolamento è diverso: la votazione è unica. Con un solo voto, esprimi il tuo parere sul provvedimento E sulla fiducia al governo". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Dl Ucraina: Marattin, 'al Senato un solo voto, che faranno Vannacci e i suoi?'

Approfondimenti su Ucraina Marattin

Bonelli degli Avs precisa che il suo movimento non ha nulla a che fare con Vannacci e con i fascisti che si presentano in Italia portando richieste che non rappresentano nessuno.

Il deputato di Sinistra Italiana, Bonelli, non le manda a dire e attacca duramente la maggioranza di governo.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Ucraina Marattin

Dl Ucraina: Marattin, 'al Senato un solo voto, che faranno Vannacci e i suoi?'Roma, 11 feb. (Adnkronos) - Il giochino di votare Sì alla fiducia e No al provvedimento (per non essere buttati fuori dalla maggioranza, visto che formalmente confermano la fiducia al governo) Vannac ... lanuovasardegna.it

Dl Ucraina: Magi, ‘con sì Vannacci a fiducia, putiniani entrano in maggioranza’Roma, 11 feb. (Adnkronos) - Come avevo previsto ieri, il giochetto parlamentare di porre la fiducia sul decreto Ucraina ha consentito ai vannacciani di votare no al provvedimento ma di votare a favor ... ilsannioquotidiano.it

Siamo onesti: potremmo rinunciare a scrivere di Luigi Marattin. Gli altri ego giganti della mini galassia riformista hanno qualcosa che li rende meno irrilevanti: Renzi è più furbo, Calenda è più mediatico; entrambi hanno un peso elettorale (relativamente) maggi - facebook.com facebook

Il fatto che gli stessi emendamenti - contrari all’invio di armi all’Ucraina - vengano da pezzi opposti degli schieramenti di centrodestra (Futuro Nazionale) e centrosinistra (Avs e M5S) è l’ulteriore, ennesima, conferma che questo bipolarismo in Italia è arrivato a x.com