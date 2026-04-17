Djokovic on Bautista Agut’s retirement | Un grande concorrente merita rispetto e ammirazione

Il tennista spagnolo ha comunicato che nel 2026 smetterà di competere a livello professionistico. La notizia è stata resa nota attraverso una dichiarazione ufficiale, in cui ha ringraziato il suo team e i tifosi per il supporto ricevuto nel corso della carriera. La sua decisione segna la fine di un percorso che lo ha visto partecipare a numerosi tornei internazionali, ottenendo risultati di rilievo nel circuito ATP.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Roberto Bautista Agut ha ufficialmente comunicato che il 2026 sarà l’anno del suo ritiro dal tennis professionistico. Il tennista spagnolo, noto per la sua costanza e il suo gioco aggressivo, ha esordito nel circuito ATP nel lontano 2005 e ha raggiunto il suo apice nel 2019, quando si è classificato al nono posto nella classifica mondiale. Nella sua carriera, Bautista Agut ha messo in bacheca ben 12 titoli, il più prestigioso dei quali è sicuramente il trionfo ai Dubai Tennis Championships nel 2018. Questo successo rappresenta un punto di arrivo importante per il tennista, che ha sempre dimostrato di avere le carte in regola per competere ai massimi livelli.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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