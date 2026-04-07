Montecarlo oggi Berrettini-Bautista Agut – Il match in diretta

Oggi si gioca un match di tennis nel torneo Masters 1000 di Montecarlo. Il tennista italiano affronta lo spagnolo Bautista Agut nel primo turno. L'incontro si svolge in un contesto di alta tensione sportiva e viene trasmesso in diretta. Entrambi i giocatori si preparano a scendere in campo con l’obiettivo di avanzare nel torneo. La partita si svolge in un clima di attesa e interesse tra gli appassionati di tennis.

(Adnkronos) – Matteo Berrettini torna in campo. Oggi, martedì 7 aprile, il tennista azzurro affronta lo spagnolo Bautista Agut nel primo turno del Masters 1000 di Montecarlo. Si comincia alle 11. Dove vedere Berrettini-Bautista Agut? Le partite dell'azzurro al Masters 1000 di Montecarlo, così come tutte quelle del torneo, saranno visibili in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. I match si potranno inoltre seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW. La finale del torneo invece sarà disponibile anche in chiaro su TV8, che trasmetterà anche una delle due semifinali ma in leggera differita. Il match di Berrettini apre una mattinata a tinte azzurre sul Court Ranier III. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Berrettini-Bautista Agut oggi, ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streamingIl match del primo turno che vedrà protagonista il tennista romano e lo spagnolo sarà il primo di giornata, con il programma sul Court Rainier III...

LIVE Berrettini-Bautista Agut, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: possibile maratona contro l’eterno spagnoloCLICCA QUI PER AGGIORNARE DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Matteo...

Jannik Sinner vs Alexander Zverev For A Spot In The Indian Wells Final! | 2026 Match Highlights

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Verso le 12:30 Jannik Sinner sfida Ugo Humbert. Alle 11 in campo Matteo Berrettini contro Roberto Bautista Agut e Luciano Darderi opposto a Hubert Hurkacz - facebook.com facebook

Mica male il programma di domani a Monte-Carlo sul Court Rainier III Ore 11:00 Berrettini-Bautista Agut (c'è anche Darderi-Hurkacz). A seguire: Sinner-Humbert. A seguire: Alcaraz-Baez. A seguire: Bublik-Monfils. x.com