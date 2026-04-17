Divertimento e solidarietà con gli Animanti in Scena al Teatro Bolognini

A Pistoia, nel teatro locale, si è svolto un evento che ha unito intrattenimento e solidarietà. La rappresentazione, intitolata “Animanti in Scena,” ha coinvolto il pubblico con spettacoli di vario genere, mentre a favore di un’associazione benefica sono stati raccolti fondi. L’iniziativa ha visto partecipare artisti e volontari, creando un momento di svago e di sostegno per chi ha bisogno.

Pistoia, 17 aprile 2026 – Della serie “tutto da vedere”: abili a divertire, divertirsi e allo stesso tempo a fare del bene al prossimo. Ecco allora che questa sera venerdì 17 aprile (bando alla scaramanzia), dalle 21 al Piccolo Teatro Mauro Bolognini di Pistoia, andrà in scena “ Tutta colpa dell’onestà ”, il nuovo spettacolo di Animanti in Scena, la compagnia amatoriale teatrale pistoiese assurta alle cronache perché capace di portare allegria e fare riflettere gli spettatori. Un insieme di affetti puri, ove fare riposare la mente e rinforzare lo spirito. Tra le opere messe in scena recentemente con successo, rammentiamo titoli quali “ Locanda 23 ” e “L’amore ferito”.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Divertimento e solidarietà con gli Animanti in Scena al Teatro Bolognini Notizie correlate Teatro e solidarietà a Terranuova Bracciolini: sabato in scena “Ma icché gli farò alle donne”Arezzo, 18 marzo 2026 – Sabato 21 marzo, alle ore 21:00, l’Auditorium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini ospiterà lo spettacolo “Ma icché gli farò... Leggi anche: Teatro e solidarietà: in scena "Camere con svista" per la medicina riabilitativa Altri aggiornamenti Teatro è solidarietà. Aristomanfani in scenaUn pomeriggio di teatro, sorrisi e solidarietà per sostenere concretamente studenti e studentesse con con disturbi specifici dell’apprendimento. Torna anche quest’anno l’appuntamento benefico promosso ... lanazione.it A Terranuova Bracciolini teatro e solidarietàArezzo, 16 marzo 2026 – Una serata di teatro all’insegna del divertimento e della solidarietà. Sabato 21 marzo alle ore 21 all’Auditorium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini debutta Ma icché gli ... lanazione.it