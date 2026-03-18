Sabato 21 marzo alle 21:00 l’Auditorium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini ospiterà lo spettacolo “Ma icché gli farò alle donne”, una produzione dell’Associazione Paro Paro inserita nella stagione teatrale 202526. L’evento si svolge in un contesto di solidarietà e coinvolgimento culturale, portando in scena una rappresentazione che interessa il pubblico locale. L’ingresso è aperto a tutti gli spettatori interessati.

Arezzo, 18 marzo 2026 – Sabato 21 marzo, alle ore 21:00, l’Auditorium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini ospiterà lo spettacolo “Ma icché gli farò alle donne”, nuova produzione dell’Associazione Paro Paro inserita nella stagione teatrale 202526. L’evento, patrocinato dal Comune, unisce divertimento e solidarietà: il ricavato sarà devoluto a sostegno della lotta ai tumori al seno tramite l’A.N.D.O.S. Odv – Comitato del Valdarno Aretino. Lo spettacolo segna il ritorno alla regia di Claudio Ermini, reduce dal successo dello scorso anno con “Per disgrazia ricevuta”, che registrò il tutto esaurito. La commedia, libero adattamento di V. Ranfagni e Claudio Ermini, punta sul vernacolo fiorentino di Mario Marotta per offrire al pubblico una serata all’insegna del sorriso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Teatro e solidarietà a Terranuova Bracciolini: sabato in scena “Ma icché gli farò alle donne”

Articoli correlati

A Terranuova Bracciolini teatro e solidarietàArezzo, 16 marzo 2026 – Una serata di teatro all’insegna del divertimento e della solidarietà.

Leggi anche: “Io come una farfalla” il 27 febbraio al teatro Le Fornaci di Terranuova Bracciolini

Una selezione di notizie su Terranuova Bracciolini

Temi più discussi: A Terranuova Bracciolini teatro e solidarietà; Sabato 21 marzo si apre ufficialmente la stagione teatrale 2026 del Teatro di Anghiari; A Terranuova Bracciolini teatro e solidarietà.

Teatro e solidarietà a Terranuova Bracciolini: sabato in scena Ma icché gli farò alle donneIl ricavato sarà devoluto a sostegno della lotta ai tumori al seno tramite l’A.N.D.O.S. Odv – Comitato del Valdarno Aretino. lanazione.it

A Terranuova Bracciolini teatro e solidarietàIn scena Ma icché gli farò alle donne all’auditorium Le Fornaci. msn.com

Domani alle ore 17:30, presso la Sala Verdi in Via Verdi a Terranuova Bracciolini. GUARDA QUI - facebook.com facebook