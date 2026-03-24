Teatro e solidarietà | in scena Camere con svista per la medicina riabilitativa

Venerdì 10 aprile alle 21 si svolgerà al Teatro M. Graffiedi in via Veclezio 13b a Vecchiazzano uno spettacolo teatrale intitolato

Venerdì 10 aprile, alle 21, al Teatro M. Graffiedi, in via Veclezio 13b (Vecchiazzano), andrà in scena una divertente rappresentazione teatrale de “La Compagnia della Ruota”, dal titolo "Camere con svista", la cui drammaturgia è stata liberamente adattata da Sabina Spazzoli (regista). Lo spettacolo, organizzato dal Comitato Consorti del Rotary Club Forlì Tre Valli, con il supporto di Estados Cafè Solidale, Il Panificio di Camillo e Stargrafic, gode del patrocinio dell'Ausl Romagna ed il ricavato della serata sarà devoluto all'Unità Operativa di medicina Riabilitativa dell'ospedale Morgagni- Pierantoni di Forlì. Per informazioni e prenotazioni: 3288295659 (Sabina - solo messaggi). 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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