Stasera alle 21 nella sala Ragazzini di Largo Firenze a Ravenna si terrà un evento dedicato a Luigi Rasi, figura legata al teatro. La serata fa parte della rassegna “Il teatro sonoro” e prevede la lettura di quattro monologhi. Rasi è ricordato come un artista il cui legame con il teatro ha segnato la sua vita. L’evento si inserisce nel calendario delle iniziative culturali locali.

Continuano gli appuntamenti della rassegna ’Il teatro sonoro’. Alle 21 di stasera, presso la sala Ragazzini di Largo Firenze a Ravenna, l’evento sarà dedicato a Luigi Rasi. Quest’ultimo (Ravenna, 1852-Milano, 1918) è stato un attore, regista, scrittore teorico, drammaturgo ed insegnante, direttore della prima Scuola di Recitazione Governativa a Firenze. E per quanto riguarda la produzione teatrale, è nei monologhi (da lui stesso spesso recitati) che il Rasi-scrittore ha dato il meglio di sé. Per questa ragione stasera verranno presentati al pubblico quattro dei suoi migliori monologhi ( ’Il furore’, ’La paura’, ’La pusillanimità’ e ’La felicità’ ). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Luigi Rasi, il teatro era la sua vita. Quattro monologhi per lui

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