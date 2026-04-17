Ditto aveva ragione | il turismo pasquale a Napoli conferma che contano i ritorni non gli arrivi

Durante le festività pasquali a Napoli si sono registrati numeri più elevati di ritorni rispetto agli arrivi, confermando le previsioni di un imprenditore locale del settore dell’ospitalità. Lo stesso aveva suggerito di concentrarsi sulla qualità delle permanenze piuttosto che sul semplice conteggio degli ingressi. I dati ufficiali mostrano una crescita significativa di visitatori che hanno scelto di soggiornare più a lungo, rispetto a quelli arrivati per brevi periodi.

NAPOLI, aprile 2025 – Le previsioni di Enrico Ditto si sono rivelate precise. L'imprenditore napoletano del settore dell'ospitalità, che lo scorso 26 marzo sulle colonne de Il Roma aveva invitato a spostare il focus dal numero degli arrivi alla qualità della permanenza, legge oggi nei dati.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Turismo, l’Italia si conferma seconda in Europa. Ma calano gli arrivi italianiL’ Italia consolida la sua seconda posizione in Europa nella classifica turistica delle presenze: nel 2024 aveva superato la Francia e lo scorso anno... Turismo, Napoli attrae ma non trattiene i visitatori. Ditto: Troppa improvvisazione, serve una regiaEnrico Ditto, l’imprenditore napoletano del settore dell’ospitalità, che lo scorso 26 marzo sulle colonne del Roma aveva invitato a spostare il focus... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Ditto aveva ragione: il turismo pasquale a Napoli conferma che contano i ritorni, non gli arrivi - Napoli; Turismo pasquale a Napoli, Ditto: Contano i ritorni, non gli arrivi; Finanza a servizio del Made in Italy: a Napoli la terza edizione del convegno IPE - Napoli Village -; Nuova vita per i The Talking Bugs, il nuovo capitolo parte dal singolo Eternal Summer. Ditto aveva ragione: il turismo pasquale a Napoli conferma che contano i ritorni, non gli arriviLe previsioni di Enrico Ditto si sono rivelate precise. L'imprenditore napoletano del settore dell'ospitalità, che lo scorso 26 marzo sulle colonne de Il Roma ... napolivillage.com Ditto aveva ragione: il turismo pasquale a Napoli conferma che contano i ritorni, non gli arrivi L'imprenditore napoletano, che a marzo aveva previsto le criticità del modello "mordi e fuggi", vede confermata la sua analisi dai dati della Pasqua 2025 NAPOLI, apri - facebook.com facebook Studentessa trovata morta a Roma. La 23enne aveva detto che si doveva laureare, ma non era più iscritta all’università. Indagini in corso x.com