Pericolosità e rischi del dissesto idrogeologico in Italia La mappa dell’Ispra

La frana di Niscemi in Sicilia ha causato gravi danni e ha evacuato oltre 880 edifici, lasciando più di mille e 600 persone senza casa. La terra si è mosso in modo violento, dimostrando ancora una volta quanto il dissesto idrogeologico sia un problema reale e urgente per l’Italia. La mappa dell’Ispra evidenzia come il nostro territorio sia sempre più fragile e a rischio.

Le drammatiche distruzioni provocate dalla violenta frana di Niscemi, in Sicilia (lo ricordiamo, una frana larga più di 4 Km, 880 edifici evacuati con oltre mille e 600 sfollati su una popolazione di circa 25 mila abitanti) ripropongono l'annoso problema della fragilità del nostro territorio, sempre più devastato dall'incuria dei suoi abitanti. Un territorio che negli ultimi tre anni ha visto aumentare del 15% la superficie a pericolosità per frane, passando da 55 mila 400 km quadrati a quasi 70 mila nel 2024, il 23% del territorio nazionale. Il 94,5% dei comuni italiani è a rischio frane, alluvioni, erosioni costiere e valanghe.

