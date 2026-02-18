Favara scoperta discarica abusiva di sfabbricidi | scatta il sequestro

A Favara, un'area privata è stata sequestrata questa mattina perché trasformata in una discarica abusiva di materiali edili. La polizia provinciale di Agrigento, con il tenente colonnello Salvatore Lombardo, ha scoperto che i rifiuti venivano gettati senza autorizzazione nei pressi di via Empedocle. Durante i controlli, gli agenti hanno trovato un cumulo di sacchi neri e pezzi di laterizi abbandonati sul terreno.

Intervento in un terreno privato nei pressi di via Empedocle. Informata l’autorità giudiziaria, cresce l’impegno contro l’abbandono illecito di rifiuti edili Nel terreno, esteso per circa 1500 metri quadri, erano stati scaricati inerti provenienti da lavori di costruzione, demolizione e ristrutturazione: macerie, calcinacci, cemento, resti di mattoni e piastrelle, i cosiddetti “sfabbricidi”. Pur non essendo classificati come rifiuti pericolosi, questi materiali rientrano tra i rifiuti speciali e devono essere conferiti esclusivamente a imprese autorizzate allo smaltimento o alle isole ecologiche senza possibilità di abbandono sul territorio.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Discarica abusiva nell'immobile abbandonato: scatta il sequestroUn immobile abbandonato, ormai trasformato in una discarica abusiva, è stato sequestrato dai carabinieri di Marcianise. Ischia, scoperta discarica abusiva di rifiuti edili: sequestro e denuncia a ForioLa Guardia di finanza ha scoperto una discarica abusiva di rifiuti edili a Forio d’Ischia. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Miradolo Terme, scoperta discarica abusiva: sequestrata area di 10mila metri quadratiOperazioni dei carabinieri del Nucleo Forestale di Pavia, insieme alla polizia locale Terre dei fiumi e con il supporto tecnico del Comune ... ilgiorno.it Scoperta una discarica abusiva da 10mila metri quadri a Miradolo TermeAll’interno del terreno (ora sequestrato) veicoli abbandonati, rifiuti elettronici e amianto esposto all’aria: sei persone denunciate ... laprovinciapavese.gelocal.it Trovato un cadavere nell'Agrigentino: la tragica scoperta in abitazione, sul posto i carabinieri https://qds.it/agrigneto-trovato-cadavere-favara-cronaca-67enne-carabinieri-indagini-soccorsi/ facebook