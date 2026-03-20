Villaricca garage-officina abusiva e discarica | arrestato 44enne

Un uomo di 44 anni è stato arrestato a Villaricca dopo che i Carabinieri hanno scoperto un’officina clandestina in via Corigliano, insieme a una discarica abusiva. L’area è stata sequestrata e l’uomo è stato accusato di reati ambientali legati alla gestione irregolare di rifiuti e attività non autorizzate. L’intervento ha portato alla messa sotto sequestro del sito.

I Carabinieri scoprono un’officina clandestina in via Corigliano: sequestrata l’area, l’uomo è accusato di reati ambientali. Il controllo nella zona rurale di via Corigliano. A Villaricca, i Carabinieri della locale stazione stavano pattugliando le strade quando, in via Corigliano, hanno notato quello che all’apparenza sembrava un garage abbandonato. Una piccola strada sterrata conduceva all’ingresso dell’immobile, situato in una zona rurale del comune. La gazzella si avvicina. I militari scendono dall’auto e raggiungono la porta: la vernice bianca è ormai corrosa dalla ruggine e un vetro rotto lascia intravedere l’interno. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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