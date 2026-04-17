Discalculia non è solo non saper fare i conti oltre i numeri

La discalculia è un disturbo che va oltre il semplice problema di fare i conti. Si tratta di una difficoltà più complessa che riguarda l'acquisizione e lo sviluppo delle capacità di elaborare i numeri e compiere calcoli. Questa condizione può influire sulle attività quotidiane di chi ne è affetto, rendendo difficile gestire operazioni elementari e comprendere i concetti numerici di base.

La discalculia non è “non saper fare i conti”: è un disturbo più complesso che coinvolge l’acquisizione e lo sviluppo delle abilità numeriche e di calcolo. Un disturbo del neurosviluppo, dunque, che colpisce quasi mezzo milione di bambini e adolescenti in Italia. La discalculia evolutiva . Quando si parla di discalculia evolutiva non ci riferiamo a una semplice difficoltà a fare i calcoli. Si tratta invece di un disturbo che riguarda il modo in cui si apprendono e si sviluppano le abilità legate ai numeri”, sottolinea Tiziana Rossetto, presidente della Federazione logopedisti italiani. “È quindi fondamentale considerare non solo le difficoltà nel gestire i numeri, ma anche aspetti più generali dello sviluppo del cervello, soprattutto nei casi di comorbidità con altri disturbi dell’apprendimento”, aggiunge.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Discalculia non è solo “non saper fare i conti”, oltre i numeri Notizie correlate Senza saper fare il lusso perde legittimazioneSenza artigiani non c’è Made in Italy: difendere e rinnovare l’artigianato significa difendere l’anima stessa della moda italiana C’è un’Italia che... Firenze e Scandicci ridisegnano i confini del saper fare italianoFirenze e Scandicci si preparano a diventare il cuore pulsante del sistema produttivo nazionale. Panoramica sull’argomento Discalculia per 500mila ragazzi italiani, cos’è e come si può intervenire(Adnkronos) - Discalculia non vuol dire 'non saper fare i conti'. E' un disturbo più complesso, inserito nei Dsa (disturbi specifici ... tuobenessere.it Discalculia o Dislessia: Come Capire le DifferenzeScopri come distinguere tra discalculia e dislessia. Capire discalculia o dislessia è fondamentale per un intervento tempestivo. Questo articolo esplora le differenze tra discalculia e ... Leggi tutto ... msn.com