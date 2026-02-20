Fipili | chiusure fra Lastra a Signa e Ginestra Fiorentina per lavori urgenti Il programma

La Fipili rimarrà chiusa tra Lastra a Signa e Ginestra Fiorentina a causa di lavori di riparazione sulla carreggiata. La strada sarà interdetta al traffico per permettere il rifacimento di alcune zone danneggiate dopo un cedimento improvviso. La decisione mira a garantire la sicurezza di automobilisti e lavoratori coinvolti. I pendolari devono prevedere percorsi alternativi fino al completamento degli interventi. Le chiusure sono programmate fino a nuova comunicazione ufficiale.

E' inoltre in programma un secondo intervento che interesserà il tratto di Livorno. Per attività di ripristino dell'asfalto, dalle 08.00 alle 23.00 del 23 febbraio sarà chiuso il segmento tra lo svincolo di Darsena Toscana Est e la fine della competenza della Fi-Pi-Li in direzione mare.

