A23 chiusure notturne | ecco quando e come cambia la viabilità

Chi viaggia lungo l’asse che collega il Friuli all’Austria dovrà fare i conti con alcune modifiche alla circolazione nelle prossime notti, perché l’A23 subirà chiusure temporanee per lavori di manutenzione programmati che coinvolgono i tratti tra Tarvisio e Udine.

Lavori di manutenzione nelle gallerie: stop al traffico in entrambe le direzioni nel tratto tra Pontebba e il confine austriaco dal 16 al 20 febbraio. Ecco tutte le deviazioni previste Chi viaggia lungo l’asse che collega il Friuli all’Austria dovrà fare i conti con alcune modifiche alla circolazione nelle prossime notti. Sulla autostrada A23 sono infatti in programma interventi di manutenzione nelle gallerie che comporteranno chiusure notturne nel tratto compreso tra Pontebba e il confine di Stato, in entrambe le direzioni, tra il 16 e il 20 febbraio. A essere interessati saranno sia i veicoli diretti verso l’Austria sia quelli in arrivo dal confine, con deviazioni obbligatorie e limitazioni agli svincoli di Tarvisio e Malborghetto Valbruna.🔗 Leggi su Udinetoday.it

