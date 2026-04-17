Disabilità la Cisl Palermo Trapani avvia interlocuzione con enti per scongiurare ritardi

La Cisl Palermo Trapani ha iniziato un dialogo con enti e istituzioni per affrontare le difficoltà legate all’attuazione della legge 62 del 2024, che riguarda il sostegno alle persone con disabilità. La confederazione ha segnalato il rischio di ritardi nelle procedure di assistenza, sottolineando la necessità di risposte tempestive per le famiglie con studenti disabili. Le interlocuzioni mirano a garantire un’applicazione efficace della normativa e a evitare rallentamenti nel processo di supporto.

“E’ un tema sociale che rischia di esplodere, bisogna dare risposte a tante famiglie con uno studente con disabilità, per questo abbiamo avviato una serie di interlocuzioni con gli enti coinvolti nell’applicazione della riforma, per far sì che la legge 62 del 2024, non rallenti l’assistenza delle.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Indipendenza abitativa e lavorativa per persone con disabilità: selezione di enti Terzo settoreMESAGNETORRE SANTA SUSANNA - Il Consorzio Ats Br4, nell'ambito del Pnrr Missione 5, ha avviato una procedura di selezione per gli Enti del Terzo... Leggi anche: Disabilità, conto alla rovescia per la riforma: «Con le pratiche accentrate rischio ritardi» Contenuti utili per approfondire Si parla di: Tragedia in via Marturano, Palermo sotto shock: Basta morti nei cantieri. Riforma della disabilità, Cisl Palermo avvia interlocuzioni con enti per scongiurare ritardi. Assistenza alle famiglieE’ un tema sociale che rischia di esplodere, bisogna dare risposte a tante famiglie con uno studente con disabilità, per questo abbiamo avviato una serie di interlocuzioni con gli enti […] ... blogsicilia.it Comitato provinciale Inps Palermo, la Cisl vince il ricorso al Tar e ottiene il secondo seggioLa Cisl Palermo Trapani vince il ricorso sull’assegnazione di un seggio nel comitato provinciale dell’Inps di Palermo. A pronunciarsi a favore della richiesta di annullamento del D.D.S. (decreto del d ... blogsicilia.it