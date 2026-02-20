Disabilità conto alla rovescia per la riforma | Con le pratiche accentrate rischio ritardi

Il governo ha annunciato che dal 1° marzo le visite mediche per la disabilità si svolgeranno esclusivamente presso la sede Inps di Bergamo, eliminando le visite sul territorio. La decisione riguarda tutte le pratiche di valutazione e potrebbe creare disagi per chi deve recarsi in città, specialmente per le persone anziane o con difficoltà di spostamento. L’obiettivo è semplificare le procedure, ma molti temono che questa scelta possa provocare ritardi e lunghe attese. La modifica entrerà in vigore tra poche settimane.

LA SPERIMENTAZIONE. Dal 1° marzo visite mediche decisive solo nella sede Inps di Bergamo, non più sul territorio. I sindacati: «Disagi per chi arriva dalla provincia». A Brescia tempi di definizione passati da un mese a quattro. Mancano dieci giorni a domenica 1° marzo, quando si estenderà anche alla provincia di Bergamo la sperimentazione della riforma delle politiche sulla disabilità. L’ultima tappa del conto alla rovescia è stata segnata ieri mattina, quando i vertici bergamaschi dell’Inps, in testa il direttore Corrado Micheli, hanno incontrato la rappresentanze territoriali di Cgil, Cisl, Uil e i rispettivi patronati.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Disabilità, conto alla rovescia per la riforma: «Con le pratiche accentrate rischio ritardi» Leggi anche: Superbonus, conto alla rovescia e raffica di controlli: cittadini a rischio stangata Leggi anche: Il Ministero pubblica le discipline della seconda prova e svela il nuovo volto del colloquio orale. Tra conferme e novità introdotte dalla riforma, inizia ufficialmente il conto alla rovescia per mezzo milione di studenti Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Disabilità, conto alla rovescia per la riforma: Con le pratiche accentrate rischio ritardi; Il nuovo centro per il ’dopo di noi’. Dalla donazione di Siria Mazzei nasce una residenza per disabili; Castel Frentano, trasporto disabili: Nessun aumento per le famiglie; MONCALIERI - Questa sera Rosso - Diario di una morte annunciata, il nuovo spettacolo della Compagnia delle Frottole. Disabilità, conto alla rovescia per la riforma: «Con le pratiche accentrate rischio ritardi»LA SPERIMENTAZIONE. Dal 1° marzo visite mediche decisive solo nella sede Inps di Bergamo, non più sul territorio. I sindacati: «Disagi per chi arriva dalla provincia». A Brescia tempi di definizione p ... ecodibergamo.it Il nuovo centro per il ’dopo di noi’. Dalla donazione di Siria Mazzei nasce una residenza per disabiliA Larciano è conto alla rovescia per l’inaugurazione della struttura voluta e pensata dal lontano 2010. Potrà ospitare fino a dodici persone, sarà gestita dalla Società della Salute attraverso una coo ... msn.com E’ scritto nel programma di governo: Ogni persona con disabilità ha il diritto di richiedere un progetto di vita personalizzato. Il progetto non è un semplice “pacchetto di servizi”, ma un vero e proprio programma costruito insieme alla persona, tenendo conto dei - facebook.com facebook