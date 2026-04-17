Direttori delle unità operative a rapporto dal direttore generale Paolo Fortuna

Ieri mattina, 16 aprile, si è svolto nell'aula magna dell'Azienda un incontro tra la direzione strategica e i direttori delle unità operative. Alla riunione ha partecipato il direttore generale, che ha discusso con i presenti delle questioni legate alla gestione delle diverse aree. L'incontro è durato circa un'ora e si è concluso senza comunicazioni ufficiali sui contenuti trattati.

Si è tenuto ieri mattina 16 aprile nell'aula magna dell'Azienda un incontro tra la direzione strategica e i direttori delle unità operative. Una riunione dal carattere marcatamente collegiale voluta dalla direzione generale come primo appuntamento di un percorso strutturato di condivisione e.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Signorini lascia Banca d'Italia "per motivi personali", Paolo Angelini direttore generale dal 31 marzoScossone ai vertici della Banca d’Italia, col direttore generale Luigi Federico Signorini che ha annunciato che lascerà il proprio incarico il 31... Bankitalia, Paolo Angelini nuovo direttore generaleSubentra a Luigi Federico Signorini, che ha comunicato la conclusione anticipata del suo mandato per ragioni personali. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Direttori delle unità operative a rapporto dal direttore generale Paolo Fortuna; Fortuna presenta la squadra dell'Azienda ospedaliera: Pronti ad avviare un rinnovamento. Ricerca, tecnologia e cura: ecco la strada; Che medico voglio diventare?: ecco l'evento che mette gli studenti davanti alla scelta più importante. Interruzione di gravidanza, a Bari due unità di eccellenza al San Paolo e al FallacaraI centri di Pianificazione familiare e Ivg dell’ospedale barese e del centro di Triggiano sono due fiori all’occhiello sul territorio Due unità sanitarie operative a misura di donna, dove si dà ... lagazzettadelmezzogiorno.it Il Direttore Generale dell'Azienda, dott. Paolo Fortuna, ha visitato questa mattina il punto informativo allestito nel Chiostro Giustinianeo per la giornata regionale che promuove la donazione e il trapianto di organi e tessuti. È stato accompagnato dal dott. Demet - facebook.com facebook