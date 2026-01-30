Bankitalia Paolo Angelini nuovo direttore generale

Questa mattina Bankitalia ha annunciato che Paolo Angelini sarà il nuovo direttore generale. La decisione arriva dopo che il direttore uscente, Luigi Federico Signorini, ha deciso di lasciare in anticipo il suo incarico per motivi personali. La nomina è stata comunicata dal Governatore e dal Consiglio Superiore durante l’incontro di ieri. Angelini prenderà il suo posto il primo aprile, continuando il lavoro di supervisione sulla banca centrale italiana.

Il Governatore e il Consiglio Superiore della Banca d'Italia, riuniti il 30 gennaio, hanno preso atto della decisione del direttore generale Luigi Federico Signorini di concludere in anticipo il proprio mandato per ragioni personali, con effetto dal 31 marzo. Nella stessa giornata, in una seduta straordinaria convocata su proposta del Governatore, il Consiglio Superiore ha deliberato la nomina di Paolo Angelini, attuale vice direttore generale, alla carica di direttore generale, e di Gian Luca Trequattrini, funzionario generale e segretario del direttorio, a vice direttore generale. Con l'assunzione del nuovo incarico, Angelini subentra inoltre alla guida dell' Ivass, prendendo il posto lasciato da Signorini.

