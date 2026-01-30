Signorini lascia Banca d' Italia per motivi personali Paolo Angelini direttore generale dal 31 marzo

Dopo anni di servizio, Luigi Federico Signorini lascia la Banca d’Italia per motivi personali. Al suo posto, il Consiglio della Banca ha nominato Paolo Angelini come nuovo direttore generale, con incarico dal 31 marzo. La decisione arriva in un momento di transizione per l’istituto centrale, che cerca di mantenere stabilità e continuità.

Scossone ai vertici della Banca d’Italia, col direttore generale Luigi Federico Signorini che ha annunciato che lascerà il proprio incarico il 31 marzo per “motivi personali”. Su proposta del Governatore, il Consiglio superiore ha nominato Paolo Angelini, attuale vice direttore generale, come nuovo direttore generale che avrà anche il ruolo di presidente dell’Ivass, subentrando proprio a Signorini. Gian Luca Trequattrini, oggi funzionario generale e segretario del Direttorio, sarà invece il nuovo vice direttore generale. Le nomine diventeranno effettive dopo il decreto di approvazione del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro dell’Economia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

