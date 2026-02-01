Diretta gol Serie A LIVE | Cremonese Inter 0-2 Zielinski raddoppia da fuori area

Durante la partita tra Cremonese e Inter, Zielinski segna il secondo gol con un tiro da fuori area, portando i nerazzurri sul 2-0. La gara si sta giocando sotto gli occhi di tutti, con la squadra di Inzaghi che controlla il risultato e cerca di chiudere la partita. La Cremonese fatica a reagire, mentre i nerazzurri cercano di gestire il vantaggio fino alla fine.

