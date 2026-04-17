Diretta gol Serie A LIVE | in campo Inter Cagliari

Nella 33esima giornata di Serie A, le partite in programma includono l'incontro tra Inter e Cagliari. La cronaca degli eventi, i risultati e le azioni più importanti sono disponibili in tempo reale, con l’analisi delle moviole e i dettagli dei tabellini. La giornata si svolge con sfide che attirano l’attenzione degli appassionati, offrendo aggiornamenti costanti sui momenti salienti delle partite.

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