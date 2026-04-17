Questa mattina a Sanremo si è svolto un incontro tra l’ambasciatore svizzero in Italia e gli studenti dell’Istituto di Diritto Umanitario. La discussione ha riguardato le questioni legate al multilateralismo e alle evoluzioni del diritto internazionale, con un'attenzione particolare alle sfide legate ai conflitti e alla diplomazia per la pace. L’evento ha coinvolto giovani studenti e rappresentanti istituzionali, offrendo uno spazio di confronto diretto.

L’ambasciatore della Svizzera in Italia, Roberto Balzaretti, ha incontrato stamattina gli studenti dell’Istituto di Diritto Umanitario a Sanremo per discutere le sfide del multilateralismo e le trasformazioni del diritto internazionale. L’incontro, inserito nel progetto denominato In cammino con la Svizzera, ha la partecipazione di rappresentanti istituzionali, autorità locali e giovani provenienti dai licei Cassini, Amoretti e dall’Istituto Colombo. Geopolitica e impatti sociali: il confronto tra diplomazia e nuove generazioni. Il dibattito, focalizzato sul tema dei cambiamenti globali e degli effetti economici derivanti dal nuovo scenario internazionale, ha messo al centro della scena circa un centinaio di conflitti che stanno interessando diverse zone del pianeta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Diplomazia e pace: l’ambasciatore svizzero sfida i conflitti a Sanremo

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