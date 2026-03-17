L’ambasciatore ha commentato la situazione internazionale definendo la diplomazia come un’azione di “armi spuntate”. Attualmente, si parla di conflitti aperti tra Russia e Ucraina, Israele e Palestina, e di tensioni interne in Sudan. Questi scontri, insieme alle recenti escalation militari in Iran e nel Medio Oriente, occupano il centro dell’attenzione internazionale e rendono complesso affrontare un discorso di pace.

La guerra tra Russia e Ucraina, il conflitto tra Israele e Palestina, quello civile in Sudan, le nuove escalation militari che coinvolgono l’Iran e l’intero Medio Oriente: parlare di pace, oggi, può sembrare fuori tempo. Non solo ci troviamo di fronte a conflitti complessi e prolungati, segnati da ferite storiche profonde, ma giorno dopo giorno riaffiorano scenari inquietanti e svaniscono sicurezze che sembravano acquisite. Eppure nel momento in cui la realtà sembra smentirla, la pace rivela tutta la sua urgenza: non come parola consolatoria o aspirazione astratta ma come orizzonte necessario verso cui continuare ostinatamente a tendere. “Pace, paci o solo tregue?“ è il tema in calendario giovedì alle 18 nell’aula Goldoniana del Collegio Ghislieri al termine del ciclo di conferenze “Il senso della pace“, curato da Fabio Rugge. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La pace vista dall’ambasciatore: "Diplomazia ad armi spuntate"

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