Roma, 12 aprile (Adnkronos) – Durante un evento a Roma, un rappresentante ha sottolineato che la vetrina internazionale del Vinitaly dovrebbe favorire incontri che promuovano la diplomazia, la pace e la risoluzione pacifica dei conflitti. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto in cui si discuteva dell’importanza di eventi di settore come strumenti di dialogo tra nazioni. Nella stessa giornata, le notizie riguardanti la situazione politica e diplomatica sono state caratterizzate da sviluppi negativi.

Roma, 12 apr. (Adnkronos) - "Purtroppo questa notte non c'è stata nessuna buona notizia sul conflitto in Iran e vorrei rilanciare da questo palco quanto hanno detto sua Santità, Leone XIV e più di una volta il nostro presidente della Repubblica Mattarella: un appello per la pace che non è solo una questione morale importantissima, ma è anche una questione che va anche ad influire su dinamiche economiche e sulle relazioni fra i vari paesi. La guerra non crea soluzioni, crea maggiore povertà, maggiori conflitti sociali e quindi maggiori guerre paradossalmente". Lo ha detto intervenendo al Vinitaly il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Fontana:? "La vetrina internazionale del Vinitaly deve essere luogo di relazioni che creano diplomazia, pace, risoluzione dei conflitti per via pacifica"

Carta di Assisi, il Rettore Massimiliano Marianelli : “L’Università deve essere al servizio dell’Umano, delle relazioni e della pace”In occasione della Tavola Rotonda “Università, Ponti di Pace” e della firma della Carta di Assisi, il Rettore Massimiliano Marianelli ha dichiarato:...

Docente accoltellata, Daniele Novara: “Le misure repressive peggiorano la situazione, la scuola deve insegnare a gestire i conflitti e non diventare un luogo di rieducazione carceraria”L'aggressione perpetrata da un alunno di 13 anni ai danni di una professoressa a Trescore Balneario, in provincia di Novara, ha suscitato...