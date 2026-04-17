La squadra di pallacanestro di Sassari si avvicina a una partita importante contro una squadra di alto livello, prevista per domenica alle 17:00. La società ha lanciato un appello ai tifosi affinché siano presenti e supportino la squadra nel match casalingo. La gara si terrà nel palazzetto locale, che necessita di un clima caldo e di un pubblico numeroso per sostenere la squadra in questa fase decisiva del campionato.

La Dinamo Sassari affronta un momento decisivo per la propria permanenza nella massima serie di basket, preparando la sfida casalinga contro l’Umana Reyer Venezia prevista per domenica 19 aprile alle ore 17:00. Il club sardo ha lanciato un appello accorato per riempire il palazzetto in occasione del 27° turno della Serie A Unipol, cercando di trasformare l’arena in un ambiente ostile per le avversarie dopo le recenti trasferte disputate a Cantù e Varese. Il peso dell’appartenenza tra territorio e sostegno mediatico. Oltre alla comunicazione ufficiale della società, a dare forza all’iniziativa è intervenuta Geppi Cucciari attraverso un messaggio video rivolto alla comunità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dinamo Sassari, l’appello per il palazzetto: serve il calore di tutti

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