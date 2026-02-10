dinamo sassari batte il saragozza in trasferta

La Dinamo Sassari conquista una vittoria in trasferta contro il Casademont Saragozza nella FIBA Europe Cup. I sardi hanno giocato con grinta e sono tornati a casa con tre punti importanti, dimostrando di saper reagire in trasferta.

Nel contesto della FIBA Europe Cup, Dinamo Sassari ha centrato una vittoria in Spagna contro Casademont Saragozza, offcendo una risposta di carattere e fiducia in vista delle prossime sfide in LBA. Il punteggio finale, stretto e combattuto, ha evidenziato una prestazione collettiva determinata a resistere agli assalti avversari fino agli ultimi possessi. 68-69 il risultato che premia la Dinamo Sassari, con un avvio deciso che ha creato una fuga iniziale in doppia cifra grazie a un primo quarto chiuso in avanti rispetto agli avversari. L’approccio è stato autorevole, e la squadra ospite ha gestito con lucidità i momenti chiave della contesa, mantenendo costanza di rendimento anche quando Saragozza ha reagito nel corso della partita. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Questa mattina si sono disputati quattro incontri della Serie A1 femminile di basket, con alcune sorprese nella classifica.

Sassari mantiene vive le speranze di qualificazione alla fase successiva della Europe Cup, ma la sconfitta casalinga contro Casademont Saragozza rappresenta un passo indietro.

Dinamo BDS Sassari v Casademont Zaragoza | Full Basketball Game | FIBA Europe Cup 2025-26

