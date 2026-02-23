dinamo sassari riparte con il ritorno di marshall e un innesto per la salvezza

La ripresa delle partite di campionato ha visto la Dinamo Sassari tornare in campo con Marshall, a causa di un infortunio che aveva fermato il giocatore nelle settimane precedenti. La squadra punta ora a migliorare la posizione in classifica, rafforzando la rosa con un nuovo arrivo. I tifosi aspettano con entusiasmo di vedere come si svilupperà questa fase finale della stagione. La squadra si prepara a sfidare le prossime avversarie con determinazione.

Dinamo Sassari affronta la ripresa delle attività con la consapevolezza di dover chiudere al meglio la stagione regolare, sfruttando la finestra dedicata alle Nazionali per preparare il rush finale. La squadra è chiamata a gestire una fase delicata, tra novità di roster, rientri e la necessità di mantenere alta la competitività in vista delle ultime dieci giornate. La squadra tornerà in campo dopo la sosta causata dalla Coppa Italia e, durante la finestra internazionale, affronterà un turno di sosta forzata legato al rinvio della gara con Trapani. In questa cornice, l’Italia richiama alcuni nomi per i raduni che precedono le qualificazioni al Mondiale 2027: Luca Vincini, Marco Spissu e Sasha Grant prenderanno parte alle sessioni insieme ad altri selezionati, per preparare le sfide contro la Gran Bretagna (27 febbraio a Newcastle e 2 marzo a Livorno). 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Jacob Pullen in rotta con la Dinamo Sassari?Jacob Pullen sembra essere in crisi con la Dinamo Sassari.

Forlì con la Samb è scontro salvezza. E dal mercato ecco un nuovo innesto di spessoreForlì e Sambenedettese si affrontano in una sfida cruciale per la salvezza, con il match in programma domenica alle 12.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: La Bertram Derthona riparte dalla trasferta in Sardegna; Basket femminile, Venezia risponde alla vittoria di Schio. Successi di Battipaglia e Sesto San Giovanni; Dinamo Sassari e Jacob Pullen si separano | è ufficiale; Basket femminile Venezia risponde alla vittoria di Schio Successi di Battipaglia e Sesto San Giovanni.

Alibegovic super: l'Apu Udine tiene con decisione a bada la Dinamo SassariCi mette un quarto Udine a prendere le misure della Dinamo Sassari. Poi Calzavara, Mekowulu e Alibegovic spingono allo strappo che verrà governato per tutto il resto del percorso. Buie & ... pianetabasket.com

La Bertram Derthona riparte dalla trasferta in SardegnaLa sfida contro la Dinamo è in programma domani alle ore 16. Le parole di coach Iacopo Squarcina presentano la sfida ... tuttosport.com

La Dinamo getta il cuore oltre l'ostacolo e gioca una sfida di grande intensità e applicazione. L'ultimo spunto, però, è per il Geas Sesto San Giovanni, che vince per 59-57 davanti al proprio pubblico guidata dai canestri di Scott. #sardegna #dinamosassari x.com

Si preannuncia un marzo "di fuoco" per la Dinamo Sassari - facebook.com facebook