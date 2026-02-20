Dimmi La Verità | Riccardo Zucconi Fdi | Tutti i dettagli del decreto bollette

Riccardo Zucconi di Fratelli d’Italia ha svelato i dettagli del decreto bollette, spiegando come saranno distribuiti gli aiuti alle famiglie. La misura prevede interventi specifici per ridurre i costi energetici e sostenere i cittadini più colpiti dall’aumento delle tariffe. Zucconi ha anche illustrato le tempistiche di attuazione e le modalità di accesso ai bonus. La presentazione si è tenuta durante la puntata di “Dimmi La Verità” del 20 febbraio 2026.

Ecco #DimmiLaVerità del 20 febbraio 2026. Il responsabile Energia del Gruppo parlamentare di Fdi, Riccardo Zucconi, spiega tutti i dettagli del decreto bollette.