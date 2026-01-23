Bisseck, giovane difensore dell’Inter, si apre condividendo le sue esperienze e i valori che lo guidano nel calcio. Tra resilienza, riferimenti agli idoli d’infanzia e il rapporto con i compagni di squadra, il giocatore riflette sulle lezioni più importanti apprese nel suo percorso. In questa intervista, Bisseck offre uno sguardo sincero sulla sua crescita professionale e sui sogni che lo accompagnano nel mondo nerazzurro.

Qual è la caratteristica che ti ha aiutato maggiormente nella tua carriera? «La resilienza. Penso che se sei resiliente, se combatti, alla fine ne esci ancora più forte».

© Internews24.com - Bisseck si confessa: «Giocare nell’Inter è un sogno per me. La lezione più importante che ho imparato nel calcio è questa…»

