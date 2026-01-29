L’Inter vince 2-0 in Germania contro il Borussia Dortmund. Federico Dimarco apre le marcature con una punizione perfetta e mette in crisi i tedeschi. La vittoria avvicina i nerazzurri agli ottavi di finale, con un risultato che resta impresso nella memoria dei tifosi.

L’Inter passa 0-2 a Dortmund e sfiora l’accesso diretto tra le prime otto della Champions League. Decisivo l’avvio: Federico Dimarco sblocca il match con una punizione magistrale, indirizzando una notte europea di peso per la squadra di Christian Chivu. Il gol dell’esterno nerazzurro entra anche negli archivi della competizione. Dimarco è il primo italiano a segnare su calcio di punizione diretto in Champions League dal novembre 2014, quando Francesco Totti colpì contro il CSKA Mosca. Un dato che certifica la portata del gesto tecnico e il suo valore storico. L’Inter completa l’opera nella ripresa, porta a casa una vittoria pesante in trasferta e resta a ridosso del traguardo più ambito. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Inter, colpo a Dortmund: Dimarco come Totti, entra nella storia

L’Inter torna a casa con una vittoria importante, vincendo in trasferta contro il Borussia Dortmund.

L’Inter batte 2-0 il Borussia Dortmund a Signal Iduna Park e conquista una vittoria importante in Champions League.

Borussia Dortmund-Inter 0-2, gol e highlights: reti di Dimarco e Diouf, Chivu ai playoffL'Inter vince 2-0 a Dortmund, entrambi i gol arrivano nella ripresa: rete splendida su punizione di Dimarco all'81', raddoppio di Diouf al 94' (suo primo gol in nerazzurro). Chivu chiude la League Pha ... sport.sky.it

SI PARTE A DORTMUND!!! Primo possesso per l'Inter...21:00Champions 2025/2026, Fase a gironi. Cronaca minuto per minuto di Borussia Dortmund-Inter: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it

