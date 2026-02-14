Lautaro Martinez al Matchday Programme | Sono orgoglioso di essere il capitano dell’Inter è frutto di tanti sacrifici

Lautaro Martinez ha parlato nel Matchday Programme, spiegando che il suo ruolo di capitano dell’Inter deriva dai numerosi sacrifici fatti nel corso degli anni. La partita contro la Juventus si avvicina e l’attaccante argentino ha condiviso alcuni dettagli sulla sua crescita personale e sulla responsabilità che sente nel guidare la squadra. Martinez ha sottolineato come ogni passo avanti sia stato il risultato di impegno e determinazione.

Inter News 24 Lautaro Martinez al Matchday Programme: Inter Juventus si avvicina e il simbolo della formazione meneghina, si racconta. Il derby d'Italia non è solo una questione di tattica o di punti in classifica, ma anche di cuore e appartenenza. Chi meglio di Lautaro Martinez, il carismatico attaccante argentino e leader indiscusso della compagine meneghina, può spiegare cosa significhi indossare la fascia al braccio in una notte simile? Il numero dieci, pilastro della Nazionale albiceleste, ha condiviso il suo percorso di crescita e i principi che guidano la sua vita dentro e fuori dal rettangolo verde.