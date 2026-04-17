La premier italiana ha incontrato i leader di Francia e Regno Unito all’Eliseo per discutere della situazione nel Mar di Hormuz, concentrandosi sulla sicurezza marittima nella zona. La riunione si è svolta in un contesto di tensione crescente legata alle attività nel tratto di mare strategico. Nessuna decisione pubblica è stata annunciata, ma l’incontro ha coinvolto questioni di cooperazione tra i tre paesi.

A Parigi, la premier italiana Giorgia Meloni si è riunita con i vertici di Francia e Regno Unito all’Eliseo per affrontare l’emergenza legata alla sicurezza marittima nello Stretto di Hormuz. L’incontro, promosso congiuntamente da Emmanuel Macron e dal governo britannico, mira a stabilire una strategia comune per proteggere le rotte energetiche globali in un clima internazionale dominato dal conflitto in Iran. L’asse europeo per il controllo delle rotte energetiche. Le porte del Palazzo dell’Eliseo hanno ospitato un confronto di altissimo livello che vede protagonista la premier italiana accanto a figure chiave come Keir Starmer e Friedrich Merz.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Difesa energetica: Meloni e i leader UE bloccano il rischio in Hormuz

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