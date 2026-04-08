In una recente dichiarazione, un'organizzazione professionale ha espresso soddisfazione per la firma di una tregua temporanea nella regione del Medio Oriente e per le aperture nella zona di Hormuz. Si sottolinea come questi sviluppi possano contribuire a una maggiore stabilità internazionale e alla sicurezza economica. Inoltre, si evidenzia la necessità per l'Unione Europea di rafforzare la propria autonomia nel settore energetico, considerando le recenti tensioni nella regione.

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© Puntomagazine.it - Medio Oriente, Confeuro: “Bene tregua e Hormuz. A Ue serve autonomia energetica”

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