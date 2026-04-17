Difende la figlia durante una lite 43enne viene accoltellato In manette 37enne dopo 10 giorni di indagini

Lo scorso 6 aprile a Gricignano di Aversa un uomo di 43 anni è stato accoltellato gravemente durante una lite mentre cercava di proteggere la figlia. Dopo dieci giorni di indagini, le forze dell’ordine hanno arrestato un 37enne coinvolto nell’episodio. L’uomo ferito è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Aversa, dove si trova in condizioni critiche.

Interviene per difendere la figlia durante una lite e viene accoltellato in modo gravissimo. È quanto accaduto lo scorso 6 aprile a un 43enne di Gricignano di Aversa, finito in condizioni critiche al pronto soccorso dell’ospedale di Aversa.Le indagini dei carabinieri hanno portato al fermo di A.🔗 Leggi su Casertanews.it

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