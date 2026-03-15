Napoli accoltellato durante una lite | 31enne in pericolo di vita

Nella notte a piazzetta Montecalvario un uomo di 31 anni è stato accoltellato durante una lite. È stato immediatamente trasportato all'ospedale Vecchio Pellegrini in codice rosso e ora si trova in pericolo di vita. La polizia sta indagando sull’accaduto per chiarire i dettagli dell’aggressione.

Aggressione nella notte in piazzetta Montecalvario: l’uomo è ricoverato in codice rosso all’ospedale Vecchio Pellegrini. In corso le indagini della polizia Un uomo di 31 anni è stato accoltellato nella notte a Napoli al termine di una violenta lite scoppiata in piazzetta Montecalvario, nei Quartieri Spagnoli. L’episodio ha richiesto l’immediato intervento della polizia, allertata da alcune segnalazioni arrivate alle forze dell’ordine che indicavano la presenza di una persona gravemente ferita da arma da taglio. Quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno trovato il 31enne con una profonda ferita. L’uomo è stato soccorso dal personale sanitario e trasportato d’urgenza all’ospedaleVecchio Pellegrini di Napoli, dove è stato ricoverato in codice rosso. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Napoli, accoltellato durante una lite: 31enne in pericolo di vita Articoli correlati Accoltellato per una lite, 31enne in pericolo di vitaE’ in pericolo di vita un uomo di 31 anni che la scorsa notte è stato accoltellato in piazzetta Montecalvario, a Napoli. Lite al bar ai Quartieri Spagnoli, 31enne pugnalato gravissimo in ospedale: è in pericolo di vitaUn 31enne è stato pugnalato a piazzetta Montecalvario al culmine di una lite nei pressi di un bar. Contenuti utili per approfondire Napoli accoltellato durante una lite... Temi più discussi: Napoli, giovane donna accoltellata in autobus: l'aggressore si toglie la vita; Donna accoltellata sul bus al Vomero, si suicida l'aggressore: era piantonato all'ospedale San Giovanni Bosco; Ragazzino accoltellato nel cuore di Napoli: volevano rapinarlo; Napoli, tenta di rapinare un 15enne e lo accoltella alla gamba. Accoltellato durante una lite, grave 31enneFerito da una coltellata alla schiena nel corso di una violenta lite all'esterno di un music-bar di piazza Montecalvario, un 31enne del centro storico di Napoli è ora ricoverato in pericolo di vita ne ... ilroma.net Napoli, sabato di sangue in Piazzetta Montecalvario: 30enne accoltellato. E’ in fin di vitaNapoli – Non si ferma la spirale di violenza che sta soffocando la città in questo drammatico fine settimana. L’ultimo bollettino di guerra arriva dal cuore ... cronachedellacampania.it Con il ritorno in allenamento dell’ex Atlético Madrid e Napoli, Palladino avrà tutta la rosa a disposizione facebook Inter, due danni. Manganiellata Napoli a reazione. Politano extralusso Cesc e Gasp al tie-break La Juve è quarta: il timbro di Boga Questa la prima pagina del Corriere dello Sport di domenica 15 marzo x.com