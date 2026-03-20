I prezzi di benzina e diesel sono stati al centro dell'attenzione dopo i recenti tagli alle accise. Sono state pubblicate nuove mappe per aiutare i consumatori a risparmiare, mentre le variazioni tariffarie continuano a influire sulle spese quotidiane di chi si sposta con i mezzi propri. La situazione rimane sotto stretta sorveglianza da parte delle autorità e degli operatori del settore.

"Spendi spandi, spandi spendi effendi", cantava tanti anni fa un Rino Gaetano in abiti coloniali, in una celebre canzone che riprendeva con ironia e lucido pragmatismo gli effetti della "crisi petrolifera" del 1973. Erano gli anni delle "domeniche ecologiche" e tante cose sono cambiate tante da allora, ma gli "effendi" continuano a spendere non poco, sia per la benzina che (soprattutto) per il diesel. Colpa degli effetti della guerra in Medio Oriente, a seguito dell’attacco di Israele e Stati Uniti all’Iran e della conseguente situazione dello stretto di Hormuz, dal quale transita il 20% del petrolio mondiale? Si tratta piuttosto di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Benzina e diesel sotto la lente . I prezzi dopo i tagli alle accise. Ecco la mappa per risparmiare

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