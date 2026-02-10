Auto in Italia | 14 anni di vendite tra Panda regina SUV in ascesa e svolta elettrica

Negli ultimi quattordici anni, il mercato dell’auto in Italia ha visto molti cambiamenti. La Fiat Panda ha dominato le vendite per anni, ma ora i SUV stanno conquistando sempre più spazio tra gli automobilisti. Nel frattempo, la spinta verso le auto elettriche sta accelerando, portando a una vera e propria svolta nel settore. La classifica delle auto più vendute riflette questa trasformazione, con modelli tradizionali che cedono il passo a nuove tecnologie e preferenze.

La classifica delle auto più vendute in Italia negli ultimi quattordici anni, dal 2012 al 2025, rivela un panorama in continua evoluzione, dominato a lungo dalla Fiat Panda, ma segnato anche dall’ascesa dei SUV e dall’impatto delle motorizzazioni elettrificate. Questo periodo ha visto cambiamenti significativi nelle preferenze degli automobilisti italiani, con modelli che sono entrati e usciti dalla top ten, riflettendo le tendenze del mercato e le sfide dell’industria automobilistica. Dal 2012, la Fiat Panda ha costantemente guidato le vendite, superando spesso le 145.000 unità annuali in anni particolarmente favorevoli come il 2016 e il 2017.🔗 Leggi su Ameve.eu

È stata presentata a Villa Blanc la ricerca "L'Italia e l'auto elettrica: tra percezioni e consapevolezza", condotta dall'Osservatorio Auto e Mobilità della Luiss Business School.

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di giovedì a Pantano di Pignola, in provincia di Potenza.

