Dialetto anconetano al via la fase operativa del progetto dedicato al suo studio e alla sua valorizzazione

È iniziata la fase operativa di un progetto dedicato allo studio e alla valorizzazione del dialetto anconetano. L’obiettivo è approfondire la conoscenza della lingua locale e promuoverne l’uso. La prima fase prevede attività di ricerca e raccolta di materiali linguistic istici, con l’obiettivo di creare un archivio dedicato. Le attività coinvolgono enti e associazioni locali, che collaborano per conservare e diffondere questa espressione culturale.

ANCONA – Prende avvio la fase operativa del progetto dedicato allo studio e alla valorizzazione del dialetto anconetano.La Giunta comunale ha infatti approvato la convenzione con il dipartimento di Studi linguistici e culturali comparati dell’Università Ca’ Foscari Venezia, che definisce.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Nuovo playground in via Cozzoli, parte la fase operativa: "Progetto che trasforma un'area del quartiere San Paolo" Salute, pubblicata la gara per la nuova Anatomia patologica del Cervello di Palermo. Schifani: «Il progetto entra nella fase operativa»ABBONATI A DAYITALIANEWS È stata pubblicata da Invitalia la procedura di gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione del padiglione... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Tutti i segreti del vernacolo dorico: un libro per riscoprire le radici in vendida da sabato con il Corriere Adriatico; 'Can ch.baja... nun mord', al Teatro Portone finale di stagione con il dialetto de La Tela. Al via ’Ven Otra’, laboratorio teatrale. Il dialetto protagonista alla Piccola RibaltaIl dialetto non è soltanto un modo di parlare, ma un patrimonio culturale fatto di memoria, identità e tradizione. Con questo spirito prende il via Ven Otra! un nuovo laboratorio teatrale di ... ilrestodelcarlino.it