Nuovo playground in via Cozzoli parte la fase operativa | Progetto che trasforma un' area del quartiere San Paolo

È iniziata la fase operativa del nuovo playground in via Cozzoli, nel quartiere San Paolo. Il progetto, finanziato con 800mila euro, mira a trasformare un’area comunale in uno spazio dedicato ai bambini e alle famiglie. Oggi l’assessore alla Cura del Territorio, Domenico Scaramuzzi, ha effettuato un sopralluogo preliminare per avviare i lavori di realizzazione di questa nuova struttura.

Il nuovo grande playground sarà finanziato con 800mila euro. L'assessore alla Cura del Territorio, Domenico Scaramuzzi, si è recato oggi pomeriggio in via Cozzoli, nel quartiere San Paolo, per un sopralluogo propedeutico alla consegna dell'area comunale su cui sarà realizzato uno spazio polifunzionale dedicato alle attività sportive e ludiche. La dotazione finanziaria per la costruzione dell'opera giunge nell’ambito del bando ‘Sport illumina’. Il programma è promosso dal Ministro per lo Sport e i giovani e ideato da Sport e Salute spa, con l’obiettivo di creare cento nuovi spazi pubblici in Italia dedicati allo sport, alla socialità e alla cultura.🔗 Leggi su Baritoday.it

