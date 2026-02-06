Salute pubblicata la gara per la nuova Anatomia patologica del Cervello di Palermo Schifani | Il progetto entra nella fase operativa

È stata aperta ufficialmente la gara per costruire il nuovo padiglione dell’ospedale Cervello di Palermo, che ospiterà la moderna Anatomia patologica del cervello. Invitalia ha pubblicato il bando, e il presidente Schifani ha annunciato che il progetto passa alla fase operativa, portando un passo avanti importante per l’ospedale e la sanità regionale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS È stata pubblicata da Invitalia la procedura di gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione del padiglione dell’ospedale Cervello di Palermo che ospiterà la nuova Anatomia patologica. L’intervento rientra nel pacchetto di investimenti da 747,7 milioni di euro avviato con la firma, nel dicembre 2024, dell’Accordo di programma tra Stato e Regione e destinato a rafforzare l’assistenza sanitaria nella Città metropolitana di Palermo. Il valore di quest’opera ammonta a oltre due milioni di euro rientranti nel budget assegnato per la creazione del nuovo Polo oncoematologico. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Salute, pubblicata la gara per la nuova Anatomia patologica del Cervello di Palermo. Schifani: «Il progetto entra nella fase operativa» Approfondimenti su Palermo Cervello Nuovo ospedale a Padova Est, sarà l'Inail a costruirlo: «Si entra nella fase operativa» L’agevolazione dedicata al benessere mentale entra nella sua fase operativa. Un viaggio tra regole pratiche e nuove tempistiche Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Palermo Cervello Argomenti discussi: VVF: Torino - Salute e Sicurezza richiesta recepimento prescrizioni tecniche nella procedura di gara per il servizio di gestione e lavaggio DPI; Gare per l’acquisto dei farmaci, ecco perché le regole vanno riviste; Assicurazione sanitaria per docenti e ATA, copertura per patologie gravi e cure ordinarie: ecco cosa copre la polizza. Tariffe agevolate anche per i familiari; Polizza sanitaria per la scuola: pubblicata la gara Consip da 320 milioni. Assicurazione sanitaria per il personale scolastico: aperta la gara da 320 milioni di euro per oltre 1,2 milioni di lavoratoriAperta la gara per l'erogazione dell'assicurazione sanitaria per il personale scolastico, che riguarderà oltre 1,2 milioni di docenti e ATA. Ecco tutte le novità. ticonsiglio.com Polizza sanitaria per la scuola: pubblicata la gara Consip da 320 milioniLa misura interessa 1,2 milioni tra prof e personale tecnico e amministrativo. Le prestazioni spaziano dagli accertamenti diagnostici alle visite specialistiche. ilsole24ore.com La violenza di genere non è solo un fatto di cronaca: è un determinante di salute pubblica. Un’analisi pubblicata su The Lancet nell’ambito del Global Burden of Disease Study 2023 stima che oltre 600 milioni di donne nel mondo abbiano subito violenza fisica facebook Birra e vino senza alcol: uno strumento di salute pubblica x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.