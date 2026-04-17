Boulaye Dia tornerà sul campo del Diego Armando Maradona, lo stadio dove il 30 aprile 2023 segnò un gol decisivo per il Napoli. Quel gol contribuì a rinviare la celebrazione del terzo scudetto della squadra. Si tratta di un ritorno molto atteso, considerando il legame tra l’attaccante e quella partita. La sua presenza sul terreno di gioco sarà seguita da vicino dai tifosi e dagli addetti ai lavori.

Boulaye Dia tornerà sul prato del Diego Armando Maradona, dove segnò il 30 aprile 2023 quella rete che permise al Napoli di rinviare la festa del terzo scudetto. All’epoca indossava la maglia della Salernitana, la partita finì 1-1 proprio grazie al suo tiro a giro che fece salvare i granata allenati all’epoca da Davide Nicola. Ma quello non è l’unico gol del senegalese contro gli azzurri; anche nel match del 15 febbraio 2025, terminato 2-2, segnò all’87esimo. Per fortuna alla fine della stagione, il Napoli vinse lo stesso il tricolore. Domani, sabato 18 aprile alle 18, Dia tornerà a Napoli, stavolta con la maglia della Lazio. Napoli Salernitana è già decisiva Il 30 aprile, Dia ‘rovinò’ la festa scudetto #NapoliSalernitana è LIVE dalle 14:30 con Zona #SerieATIM su #DAZN pic.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Dia segna sempre quando il Napoli poi vince lo scudetto

DE LAURENTIIS quando gli dicono che il NAPOLI vincerà lo Scudetto...

Notizie correlate

De Napoli: “Napoli superiore al Milan, ma per me lo scudetto lo vince l’Inter”, poi l’aneddoto su Maradona…Fernando De Napoli, ex centrocampista di Serie A che ha giocato sia per il Napoli che per il Milan, si è raccontato sulle pagine della 'Gazzetta...

Leggi anche: Napoli-Roma, analisi tattica del big match: chi segna per primo vince sempre?

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: La Lazio contro la Fiorentina con cinque assenti: Sarri punta tutto su Dia; La Lazio gioca ma non segna, il limite è sempre lo stesso: nodo centravanti; CorSport – Sarri si affida a Dia, ultimo gol in A ad agosto. Ritorna Lazzari.

Lazio, amuleto Dia: mai una sconfitta quando segna luiBoulaye Dia si conferma un amuleto per la Lazio. Ieri il senegalese con il suo gol a Empoli ha regalato la vittoria ai biancocelesti e ha anche confermato una statistica speciale che lo riguarda in ... calciomercato.com

BASTA IPOCRISIE. SE È SINCERO, CESAREO GUARDI AGLI STAFF DEI SUOI E DIA UN SEGNALE VERO FACENDOLI DIMETTERE. IRONIA DELLA COALIZIONE DI PANGRAZIO “CON 13 MILIONI DELLA REGIONE SI PUÒ FAR FARE IL TIROCINIO PURE x.com

"Sogno che Vale dia un segnale per provare a chiarirsi, perché credo che Marc sarebbe disponibile. È una vicenda che tutti conoscono solo parzialmente. Dietro c'è molto altro che non è di dominio pubblico e in parte non è nemmeno dipeso dai due piloti" I fa facebook